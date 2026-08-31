Li Auto сравнивает Mega нового поколения с первым iPhone — компания обещает перевернуть рынок минивэнов

Второе поколение электрического Mega получит технологии, которые должны сделать огромный MPV манёвренным и комфортным, как кроссовер

Основатель и глава Li Auto Ли Сян сравнил второе поколение электрического минивэна Mega с первым iPhone. По его мнению, автомобиль способен изменить представление о современных MPV так же, как смартфон Apple когда-то изменил рынок мобильных телефонов.

Новый Mega построен на электрической архитектуре и получил 800-вольтовую систему, активную подвеску, рулевое управление по проводам и подруливающие задние колёса. Также автомобиль оснастят сразу четырьмя лидарами. Благодаря новым технологиям производитель рассчитывает сделать большой минивэн заметно более манёвренным. По предварительным данным, его радиус разворота может составить около 5,8 м — примерно на уровне некоторых кроссоверов марки.

Ли Сян считает, что именно переход на электрическую платформу позволил переосмыслить конструкцию Mega и улучшить комфорт как водителя, так и пассажиров.

Заявление руководителя выглядит амбициозно, особенно с учётом результатов первого поколения. Выпущенный в 2024 году Mega не стал массовым хитом: совокупные поставки достигли 32 508 автомобилей. Кроме того, около 11 000 машин попали под отзыв из-за потенциального риска перегрева батареи.

Продажи второго поколения Mega стартуют 2 сентября.