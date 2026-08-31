Huawei представила дверной звонок с двумя камерами и батареей на 10 000 мА•ч — заряжать нужно раз в полгода

В официальном магазине Huawei на JD.com начались продажи умного дверного звонка HarmonyOS Smart Selection Haique Smart Doorbell 5. Новинка получила сразу две камеры с разрешением 4 и 2 Мп, аккумулятор на 10 000 мА•ч и стоит 700 юаней.

Основная камера оснащена широкоугольным объективом с углом обзора 140 градусов и следит за посетителем. Расположенная ниже дополнительная камера направлена на пространство перед дверью, позволяя контролировать оставленные посылки. Для ночной съёмки предусмотрены восемь инфракрасных светодиодов, обеспечивающих цветное изображение при слабом освещении без заметного красного свечения.

Дверной звонок способен обнаруживать людей на расстоянии до 5 метров, распознавать лица и посылки, а также определять длительное нахождение человека у двери. Пользователь может задать зоны обнаружения или исключить участки, например пространство возле соседней двери.

При пропадании интернет-соединения устройство сохраняет видео локально, а после восстановления связи автоматически загружает записи в облако. Встроенного аккумулятора на 10 000 мА•ч, по заявлению производителя, хватает максимум на шесть месяцев работы.