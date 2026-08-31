Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra получили важное обновление безопасности в последний день августа

Хотя обычно это происходит в начале месяца

Samsung начала распространять августовское обновление безопасности для смартфонов серии Galaxy S23. Апдейт вышел 31 августа 2026 года — фактически в последний день месяца — и на фоне задержек с выпуском аналогичного апдейта для линеек Galaxy S24, Galaxy S25 и Galaxy S26.

Первыми новую прошивку получают владельцы Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra в Южной Корее, она обозначена номером S91xNKSS8FZH2. Размер пакета составляет 390 МБ.

Кроме закрытия 56 ранее обнаруженных уязвимостей, прошивка повышает стабильность и надежность системы, но не привносит никаких новых функций.

Владельцы Galaxy S23 в других странах могут получить важное обновление в течение ближайших дней.