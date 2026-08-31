Xiaomi прокачала роутер BE6500: появилась карта покрытия Wi-Fi и многое другое

Обновление до версии 1.0.64 добавило карту покрытия, отдельные сети для устройств умного дома и новые инструменты управления Mesh

Xiaomi выпустила обновление прошивки 1.0.64 для маршрутизатора BE6500, заметно расширив его сетевые и интеллектуальные возможности.

Главным нововведением стала карта сигнала. Пользователь может выбрать план помещения и смоделировать покрытие Wi-Fi по всему дому, чтобы определить зоны со слабым сигналом. Также появилась возможность создавать отдельные сети для устройств умного дома, что должно повысить их совместимость и стабильность соединения.

Для Mesh-сетей добавили ручное назначение определённых устройств конкретным беспроводным узлам. Это особенно полезно для стационарной техники, которая не поддерживает полноценный роуминг между точками доступа.

Разработчики также улучшили диагностику неисправностей, бесперебойность подключения, DDNS и стабильность системы. Расширены возможности IPv6, включая пользовательские способы получения адресов локальной сетью. В веб-интерфейсе теперь можно вручную задавать пороги переключения между Mesh-узлами.

Обновление затронуло и экосистему Mi Home: переработан интерфейс приложения, появилась проверка скорости выполнения сценариев, улучшено распознавание устройств и добавлена возможность связывать IP- и MAC-адреса оборудования.

Кроме того, Xiaomi исправила ряд проблем, включая сбои интернета после роуминга и неполадки при использовании Wi-Fi с заданным временем отклика.