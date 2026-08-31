Xiaomi прокачала роутер BE6500: появилась карта покрытия Wi-Fi и многое другое

Обновление до версии 1.0.64 добавило карту покрытия, отдельные сети для устройств умного дома и новые инструменты управления Mesh

Сети и серверы

Xiaomi выпустила обновление прошивки 1.0.64 для маршрутизатора BE6500, заметно расширив его сетевые и интеллектуальные возможности.

Главным нововведением стала карта сигнала. Пользователь может выбрать план помещения и смоделировать покрытие Wi-Fi по всему дому, чтобы определить зоны со слабым сигналом. Также появилась возможность создавать отдельные сети для устройств умного дома, что должно повысить их совместимость и стабильность соединения.

Для Mesh-сетей добавили ручное назначение определённых устройств конкретным беспроводным узлам. Это особенно полезно для стационарной техники, которая не поддерживает полноценный роуминг между точками доступа.

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Источник изображения: Xiaomi

Разработчики также улучшили диагностику неисправностей, бесперебойность подключения, DDNS и стабильность системы. Расширены возможности IPv6, включая пользовательские способы получения адресов локальной сетью. В веб-интерфейсе теперь можно вручную задавать пороги переключения между Mesh-узлами.

Обновление затронуло и экосистему Mi Home: переработан интерфейс приложения, появилась проверка скорости выполнения сценариев, улучшено распознавание устройств и добавлена возможность связывать IP- и MAC-адреса оборудования.

Кроме того, Xiaomi исправила ряд проблем, включая сбои интернета после роуминга и неполадки при использовании Wi-Fi с заданным временем отклика.

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