Вместо 180 тысяч компьютеров в год — тренажеры по управлению беспилотниками: в России остановлено строительство большого завода по производству ПК и планшетов

Компания Liga Group приостановила строительство завода компьютерной техники в индустриальном парке «Космос» в Новокольцовском Свердловской области. Вместо запуска нового производства предприятие решило сосредоточиться на разработке программно-аппаратных тренажеров для обучения школьников управлению беспилотниками, сообщает CNews.

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Завод площадью около 7000 м² оценивался примерно в 100 млн рублей. Первую производственную линию планировали запустить в 2027 году, а проектная мощность должна была достигнуть 150–180 тысяч устройств ежегодно. На предприятии собирались выпускать ноутбуки, моноблоки, планшеты и интерактивное оборудование.

Проект предполагал и постепенную локализацию производства. Liga Group рассчитывала совместно с другим резидентом индустриального парка разрабатывать материнские платы и организовать выпуск пластиковых корпусов. Ноутбуки планировалось предлагать как с российскими, так и с зарубежными процессорами, а продукцию продавать как частным покупателям, так и государственным заказчикам.

По словам генерального директора Алексея Лежнина, решение о заморозке связано сразу с несколькими причинами. Индустриальный парк пока не готов предоставить необходимые производственные возможности, в том числе из-за отсутствия запущенного производства чипов. Кроме того, компания считает нынешнюю экономику производства ноутбуков в России недостаточно привлекательной, а многие аналогичные проекты сейчас находятся на паузе.

При этом от выпуска электроники Liga Group не отказывается. Компания продолжит работать на действующей площадке, где уже производит интерактивные панели, видеостены, моноблоки и другое оборудование.

Новым приоритетом станет программно-аппаратный комплекс для обучения пилотированию беспилотников. Его планируют устанавливать в компьютерных классах школ. В состав системы войдут специализированное программное обеспечение, органы управления и VR-оборудование, позволяющие отрабатывать навыки полетов в виртуальной среде. Первый релиз программы компания рассчитывает выпустить до конца 2026 года.

Объем инвестиций в новое направление не раскрывается — речь идет о «десятках миллионов рублей». По оценке компании, вложения должны окупиться за два-три года. Стоимость комплекса пока не определена, но аналогичные тренажеры, представленные на российском рынке, к концу лета 2026 года стоят около 250 тысяч рублей.