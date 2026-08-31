Крошечная электронная книга, похожая на смартфон, с уникальным экраном. Представлена iReader Tango2S

Компания iReader анонсировала электронную книгу Tango2S, выполненную в необычном форм-факторе смартфона. Новинка стала компактнее прошлогодней Tango2 и получила 5,84-дюймовый монохромный экран на базе электронной бумаги Carta 1300 с плотностью 300 PPI.

Производитель утверждает, что Tango2S стала первой электронной книгой с экраном такого размера и панелью Carta 1300 с разрешением 300 PPI. Высокая плотность пикселей должна обеспечить более чёткое отображение текста и изображений.

Для сравнения, представленная в октябре 2025 года Tango2 оснащалась 6,13-дюймовым экраном Carta 1300 с разрешением 1648×842 пикселя и поддерживала технологии iDisplay 3.0 для быстрой смены кадров и iClean 2.0 для уменьшения остаточных изображений. Tango2 получила восьмиядерный процессор, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, динамик и Bluetooth 5.0. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 3900 мА•ч.

Цена и остальные характеристики Tango2S пока не раскрыты.