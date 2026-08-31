Xiaomi запустила в продажу умный газовый нагреватель с тепловой эффективностью 107% и гарантией 8 лет

Xiaomi Mijia Smart Gas Water Heater Pro позволяет сэкономить на счетах за газ почти 1000 долларов за 8 лет — по данным самой компании

Xiaomi открыла в Китае продажи газового водонагревателя Mijia Smart Gas Water Heater Pro. Модель производительностью 16 литров получила конденсационную систему нагрева, двойную циркуляцию воды и полную интеграцию с экосистемой умного дома Xiaomi. Рекомендованная цена составляет 3999 юаней (595 долларов), а с учетом государственной субсидии — 2975 юаней (445 долларов).

Главной особенностью новинки стала заявленная тепловая эффективность до 107%. Такой показатель достигается благодаря конденсационной технологии, которая использует дополнительное тепло дымовых газов. По расчетам Xiaomi, по сравнению с водонагревателями второго класса энергоэффективности экономия на газе за восемь лет может составить 6220 юаней (925 долларов).

Для отвода конденсата компания разработала высокоскоростную центробежную систему распыления. После нейтрализации конденсат превращается в мелкодисперсную взвесь и удаляется вместе с дымовыми газами, поэтому отдельная сливная трубка не требуется. При этом контур отвода полностью изолирован от воды, используемой для душа.

За стабильную температуру отвечает система двойной циркуляции с внутренним и внешним водяными контурами и теплоаккумулирующей камерой. Электроника постоянно анализирует температуру и расход воды, автоматически регулируя работу горелки и подачу воды. Xiaomi заявляет более 2000 вариантов настройки, что должно свести к минимуму перепады температуры даже при одновременном использовании нескольких кранов.

Устройство поддерживает режимы предварительного нагрева по расписанию, по расходу воды, по команде или в составе сценариев умного дома. По задумке производителя, это позволяет получать горячую воду практически сразу после открытия крана.

Также реализована защита от накипи. Внутри установлен сменный модуль, который выделяет компоненты, подавляющие образование известковых отложений. По данным Xiaomi, эффективность такой системы достигает 98,3%.

Уровень шума во время работы начинается от 32 дБА. Водонагреватель поддерживает Xiaomi Surge Smart Connectivity, управляется через приложение Mi Home и голосовыми командами совместимых колонок, а также может взаимодействовать с умными замками, датчиками присутствия и климатической техникой.

На теплообменник и горелку Xiaomi предоставляет восьмилетнюю гарантию.