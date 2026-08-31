5000 люмен, 240 Гц и ресурс лазера до 30 000 часов. Представлен 4K-проектор ViewSonic

LSD500-4K рассчитан на длительную работу и поддерживает HDR10/HLG

ViewSonic представила коммерческий лазерный проектор LSD500-4K, который получил лазерный источник света третьего поколения и яркость до 5000 ANSI люмен. Устройство выводит изображение в разрешении UHD 3840×2160 и поддерживает HDR10 и HLG.

Проектор оснащён герметичной оптической системой с защитой IP6X. Заявленный ресурс лазерного источника достигает 20 000 часов в стандартном режиме и 30 000 часов в энергосберегающем.

Для установки предусмотрен объектив с 1,6-кратным оптическим зумом и проекционным отношением 1,4–2,24. Пользователь может корректировать изображение по горизонтали и вертикали, а также отдельно настраивать все четыре угла.

Заявленная контрастность достигает 3 000 000:1. В игровом режиме проектор способен работать с частотой обновления до 240 Гц при разрешении Full HD, а задержка ввода составляет всего 4,2 мс.

Кроме обычного просмотра контента и игр, LSD500-4K поддерживает приложения для виртуального гольфа.