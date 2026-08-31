Всего за $655 Xiaomi предлагает огромную умную стиральную машину на 12 кг белья, которая удаляет 99,99% бактерий

Xiaomi Mijia Washing Machine Pro Super Electrolysis Fresh Air предложена как в обычном варианте, так и с сушкой

Xiaomi открыла в Китае предварительные продажи новой стиральной машины Mijia Washing Machine Pro Super Electrolysis Fresh Air. Новинка рассчитана на 12 кг белья и, как следует из названия, поддерживает фирменную технологию стирки Super Electrolysis.

Технология Super Electrolysis предназначена для борьбы со сложными загрязнениями, осветления тканей и предотвращения переноса красителей между вещами разных цветов. В сочетании с обработкой высокотемпературным паром она, по данным Xiaomi, позволяет удалять до 99,999% бактерий.

Еще одной особенностью стала система Fresh Air. После окончания стирки она прокачивает воздух через весь барабан, препятствуя размножению бактерий и появлению неприятных запахов. По заявлению производителя, белье останется свежим, даже если его забыть внутри машины на ночь.

Машина представлена двумя версиями. Обычный вариант и с сушкой. Стоимость их в Китае — 4400 юаней (655 долларов) и 5000 юаней (745 долларов) соответственно.