Huawei создала новый хит: все версии Huawei Mate XT 2 моментально раскупили по предзаказам

Новый смартфон Huawei с тройным складным экраном ещё даже не получил официальную цену, но покупатели уже устроили ажиотаж вокруг предзаказов

Huawei открыла предварительные заказы на Mate XT 2 — новое поколение своего необычного смартфона с тройным складным экраном. Прием предзаказов стартовал сразу во всех официальных каналах, а доступные конфигурации, судя по данным Huawei Mall, были раскуплены моментально.

Официальная стоимость пока не раскрыта, но, исходя из цены первого поколения, ожидается старт примерно с 20 000 юаней. На официальном сайте уже появилась страница Mate XT 2 Master Edition с ключевыми характеристиками устройства.

Новинка будет доступна в чёрном, белом и фиолетовом цветах. Базовые конфигурации предусматривают 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ или 1 ТБ. Для старших версий предусмотрен специальный экран с защитой от посторонних взглядов.

Самой эксклюзивной станет фиолетовая версия. Она получит 16 ГБ ОЗУ и 2 ТБ встроенной флеш-памяти, а также будет комплектоваться стилусом.