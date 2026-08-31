Спутниковая связь Huawei помогла спастись во время оползня в Непале

Спутниковая связь в смартфоне Huawei Mate X5 помогла человеку выбраться из опасной ситуации после мощного оползня в Непале. Катастрофа произошла утром 26 августа на непальской стороне, затронув район порта Гиронг в Тибете и Непале.

После происшествия один из пользователей рассказал о случившемся в аккаунте Юй Чэндуна, руководителя потребительского направления Huawei. По его словам, в критический момент обычная мобильная связь и интернет оказались недоступны, однако спутниковая функция смартфона продолжила работать.

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С её помощью мужчина смог передать информацию и связаться с вертолётом, после чего спасатели оперативно доставили его в безопасное место. Он отметил, что именно во время катастрофы смог по-настоящему оценить значение спутниковой связи.

Huawei начала внедрять такую технологию в массовые смартфоны ещё в 2022 году, когда серия Mate 50 получила поддержку спутниковой связи BeiDou. С тех пор компания расширяла возможности системы: от передачи коротких сообщений и координат до двусторонней связи и спутниковых звонков.