Как автопилот Tesla спасает жизни, наглядно. Видео показывает, как автомобиль резко затормозил перед ребёнком, выбежавшим на дорогу
Автомобиль на FSD Supervised за доли секунды остановился после появления ребёнка на проезжей части, избежав потенциального наезда
В Сети появилось видео, демонстрирующее работу системы автономного вождения Tesla FSD Supervised в неожиданной дорожной ситуации. Электромобиль двигался по жилой улице, когда слева на дорогу внезапно выбежал ребёнок.
Система быстро распознала опасность и практически мгновенно начала торможение. Автомобиль полностью остановился перед ребёнком, после чего продолжил движение, когда ситуация стала безопасной.
Видео опубликовал инвестор Tesla и обозреватель рынка электромобилей Сойер Мерритт (Sawyer Merritt), сопроводив его короткой подписью «FSD saves lives» — «FSD спасает жизни». Кадры показывают один из сценариев, в которых скорость реакции системы может иметь решающее значение.
Согласно данным Tesla, автомобили с FSD в разных регионах демонстрируют в разы меньше столкновений по сравнению с машинами, которыми управляют люди.
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