Starlink обошёл AT&T, Xfinity и Spectrum: спутниковый интернет Маска вошёл в топ-3 по удовлетворённости клиентов в США

Выше Starlink расположились только два фиксированных 5G-сервиса от Verizon и T-Mobile

Спутниковый интернет Starlink впервые вошёл в рейтинг American Customer Satisfaction Index (ACSI) и сразу занял третью строчку среди 12 крупнейших провайдеров США. По данным рейтинга, клиенты Starlink оказались довольнее получаемым сервисом, чем пользователи практически всех традиционных конкурентов.

Спутниковый сервис SpaceX обошёл сразу несколько крупных компаний, включая Cox, AT&T Internet, Xfinity и Spectrum. Более того, все представленные в рейтинге кабельные и DSL-провайдеры оказались ниже Starlink.

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Выше Starlink расположились только два фиксированных 5G-сервиса от Verizon и T-Mobile. Таким образом, спутниковый интернет SpaceX оказался единственным представителем своего типа подключения среди лидеров рейтинга.

Результат особенно показателен на фоне того, что Starlink использует принципиально другую инфраструктуру — связь с абонентами обеспечивается группировкой спутников на низкой околоземной орбите. При этом сервис успешно конкурирует с привычными наземными сетями не только по доступности, но и по удовлетворённости пользователей.