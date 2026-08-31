Ускорители Falcon Heavy после запуска телескопа NASA вернулись на Землю

Оба ускорителя летали в космос не в первый раз

Наука и космос

SpaceX показала красивые фотографии посадки боковых ускорителей Falcon Heavy после запуска космического телескопа NASA Nancy Grace Roman Space Telescope. Оба ускорителя успешно вернулись на Землю — один сел на площадке LZ-2, второй на LZ-40.

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Источник изображения: SpaceX

Запуск стал 13-м полётом Falcon Heavy. Он также продемонстрировал ключевой принцип многоразовой ракетной системы SpaceX: оба боковых ускорителя уже использовались ранее и вновь успешно выполнили свою работу. 

Falcon Heavy вывел телескоп Nancy Grace Roman Space Telescope на траекторию к точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. 

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Источник изображения: SpaceX

Ранее SpaceX опубликовала четыре эффектных фотографии запуска Falcon Heavy, состоявшегося 30 августа 2026 года.

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