Кому «лопатофон»? Предзаказы на Huawei Mate XT 2 с 10-дюймовым экраном и сканером отпечатков пальцев открылись в Китае

Тройной складной смартфон получит 16 ГБ ОЗУ во всех версиях, до 2 ТБ памяти и специальный экран конфиденциальности в старших модификациях

Мобильные телефоны

Huawei Mate XT 2 стал доступен для предварительного заказа в Китае. По данным инсайдера Digital Chat Station, устройство получит ультратонкий корпус и экран диагональю около 10 дюймов в полностью раскрытом состоянии.

Внешний дисплей оснастят вырезом для фронтальной камеры, тогда как на внутреннем экране появится отдельный вырез. Сканер отпечатков пальцев разместят сбоку.

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Источник изображения: Huawei/Digital Chat Station

Одной из особенностей Mate XT 2 станет 16 ГБ оперативной памяти — такой объём, как утверждается, будет предусмотрен для всей линейки, без разделения по конфигурациям. Максимальный объём встроенного накопителя достигнет 2 ТБ, о чем мы уже сообщали.

При этом версии с накопителями на 1 и 2 ТБ получат ещё одну необычную функцию — экран конфиденциальности. Он должен ограничивать угол обзора дисплея, чтобы находящиеся рядом люди не могли легко подсматривать содержимое экрана.

За оформление предзаказа полагаются различные бонусы.

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