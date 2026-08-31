OnePlus 16 получит экран Oriental Screen 4.0 с крошечной рамкой и новейшей технологией защиты глаз

Инсайдер Digital Chat Station рассказал о своем опыте использования смартфона OnePlus 16, который оснащен совершенно новым экраном.

Напомним, OnePlus 16 получит новое поколение экрана Oriental Screen 4.0, который будет поддерживать высокую частоту обновления 165 Гц. OnePlus 16 будет поставляться с предустановленной ColorOS 17, включающей совершенно новые системные анимации и обеспечивающей в целом более плавную работу.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Инсайдер уточнил, что в экране используется эксклюзивный люминесцентный материал X4 от BOE, а также собственный чип дисплея, разработанный по совершенно новому техпроцессу.

Это единственный в отрасли экран с тремя калибровками (подробности не уточняются), в котором используется новейшая технология защиты глаз Oppo.

Кроме того, экран оснащен ультратонкой рамкой с четырёх сторон, а OnePlus 16 также обладает некоторыми эксклюзивными новыми игровыми технологиями, о которых инсайдер расскажет позже.