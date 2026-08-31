Samsung Galaxy S25 получил новейшую One UI 8.5, но обновиться пока можно только вручную

Samsung начала загружать полные файлы прошивки августовского обновления One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S25. Об этом сообщил источник tarunvats33, отслеживающий обновления устройств компании.

В частности, была замечена сборка S938BXXSCCZH1 для модели SM-S938B в регионах INS (Индия) и EUX (Европа). Прошивка основана на Android 16 и включает актуальный пакет безопасности за август.

Появление полных файлов означает, что опытные пользователи могут установить обновление вручную с помощью инструмента ODIN. Сделать это можно уже в последний день августа, не дожидаясь, пока Samsung начнёт массовую OTA-раздачу.

Для большинства владельцев наиболее безопасным вариантом останется дождаться официального OTA-обновления, тогда как ручная установка предназначена прежде всего для опытных пользователей, кто привык самостоятельно прошивать смартфоны.