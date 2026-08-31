Красное пятно не исчезло: владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra жалуются на дисплей даже после обновления

Samsung выпустила обновление для Galaxy S26 Ultra, которое должно было устранить проблему с красноватым пятном на экране. Компания объяснила дефект программной ошибкой при настройке значений красного, зелёного и синего цветов OLED-панели и ранее отрицала аппаратную неисправность.

Однако после установки обновления жалобы продолжились. Некоторые владельцы утверждают, что красный оттенок в центре дисплея сохранился, а у других он стал менее заметным, но появился по краям экрана. Есть и сообщения пользователей, которые обращались в сервисные центры для калибровки цвета.

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В отдельных случаях после процедуры владельцы заметили точечные пятна в верхней части дисплея или покраснение верхнего и нижнего краёв. Некоторым клиентам Samsung даже бесплатно заменили экран, поскольку проблема не исчезла после программной коррекции.

Компания предлагает дополнительную настройку цвета через Samsung Members или Device Care, а также бесплатную калибровку в сервисных центрах.

Мы уже писали, что экраны некоторых Galaxy S26 Ultra краснеют, и Samsung начала расследование. Изначально проблему связывали с выгоранием OLED, но в июле компания объяснила, что красное пятно на экране Galaxy S26 Ultra вызвано не аппаратным дефектом, а особенностями работы функции Privacy Display, и пообещала исправить ситуацию программным обновлением. Как показывает текущая ситуация, обновление помогло не всем, и пользователи продолжают сталкиваться с красноватыми областями на дисплее.