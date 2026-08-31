Красное пятно не исчезло: владельцы Samsung Galaxy S26 Ultra жалуются на дисплей даже после обновления

Обновление должно было исправить программную ошибку цветопередачи

Мобильные телефоны

Samsung выпустила обновление для Galaxy S26 Ultra, которое должно было устранить проблему с красноватым пятном на экране. Компания объяснила дефект программной ошибкой при настройке значений красного, зелёного и синего цветов OLED-панели и ранее отрицала аппаратную неисправность.

Однако после установки обновления жалобы продолжились. Некоторые владельцы утверждают, что красный оттенок в центре дисплея сохранился, а у других он стал менее заметным, но появился по краям экрана. Есть и сообщения пользователей, которые обращались в сервисные центры для калибровки цвета.

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Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В отдельных случаях после процедуры владельцы заметили точечные пятна в верхней части дисплея или покраснение верхнего и нижнего краёв. Некоторым клиентам Samsung даже бесплатно заменили экран, поскольку проблема не исчезла после программной коррекции.

Компания предлагает дополнительную настройку цвета через Samsung Members или Device Care, а также бесплатную калибровку в сервисных центрах.

Мы уже писали, что экраны некоторых Galaxy S26 Ultra краснеют, и Samsung начала расследование. Изначально проблему связывали с выгоранием OLED, но в июле компания объяснила, что красное пятно на экране Galaxy S26 Ultra вызвано не аппаратным дефектом, а особенностями работы функции Privacy Display, и пообещала исправить ситуацию программным обновлением. Как показывает текущая ситуация, обновление помогло не всем, и пользователи продолжают сталкиваться с красноватыми областями на дисплее.  

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