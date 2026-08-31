Луна испортит главный звездопад начала осени: Ауригиды почти исчезнут с ночного неба

В ночь на 1 сентября метеорный поток достигнет пика, но яркий свет Луны не позволит увидеть большинство «падающих звёзд»

Метеорный поток Ауригиды достигнет максимума в ночь с 31 августа на 1 сентября, однако наблюдать его в этом году будет непросто. Причиной станет яркая Луна, которая значительно подсветит небо и скроет слабые метеоры.

Ауригиды активны с 28 августа по 5 сентября. Их радиант расположен в созвездии Возничего, неподалёку от яркой звезды Капеллы. Прародителем потока считается комета C/1911 N1 Kiess. При идеально тёмном небе в период максимума можно было бы увидеть до шести метеоров в час.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Иногда Ауригиды неожиданно устраивают настоящие всплески активности. Именно такой случай в 1935 году позволил астрономам обнаружить поток. Позднее мощные вспышки фиксировали в 1986, 1994 и 2019 годах — тогда количество метеоров достигало 30–50 в час.

Однако повторения подобного «звёздного дождя» в ближайшие десятилетия ждать не стоит. Орбита Земли пересечёт плотный пылевой след кометы Kiess лишь спустя много лет, поэтому начало сентября пока не обещает впечатляющих метеорных бурь.