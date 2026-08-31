Falcon Heavy снова поднялся в небо: SpaceX показала эффектные кадры запуска космического телескопа Nancy Grace Roman

SpaceX опубликовала четыре эффектных фотографии запуска Falcon Heavy, состоявшегося 30 августа 2026 года.

На снимках ракета запечатлена в разные моменты — от включения двигателей до первых секунд набора высоты.

Особенно впечатляюще выглядит работа сразу 27 двигателей Merlin. Мощные огненные факелы окутывают ракету, а с территории стартового комплекса поднимается плотное облако дыма.

Falcon Heavy построен на базе трёх соединённых ускорителей Falcon 9, что позволяет использовать его для особо тяжёлых космических миссий.

Falcon Heavy использовали для успешного запуска космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope по заказу NASA.