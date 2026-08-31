Falcon Heavy снова поднялся в небо: SpaceX показала эффектные кадры запуска космического телескопа Nancy Grace Roman

27 двигателей Merlin одновременно выдали огромную тягу

Наука и космос

SpaceX опубликовала четыре эффектных фотографии запуска Falcon Heavy, состоявшегося 30 августа 2026 года.

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Источник изображения: SpaceX

На снимках ракета запечатлена в разные моменты — от включения двигателей до первых секунд набора высоты.

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Источник изображения: SpaceX

Особенно впечатляюще выглядит работа сразу 27 двигателей Merlin. Мощные огненные факелы окутывают ракету, а с территории стартового комплекса поднимается плотное облако дыма. 

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Источник изображения: SpaceX

Falcon Heavy построен на базе трёх соединённых ускорителей Falcon 9, что позволяет использовать его для особо тяжёлых космических миссий. 

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Источник изображения: SpaceX

Falcon Heavy использовали для успешного запуска космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope по заказу NASA. 

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