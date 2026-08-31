Россияне смогут увидеть соединения Луны с Марсом и Юпитером

В начале сентября спутник Земли пройдёт рядом с яркими планетами, а позже закроет сразу три звезды знаменитого звёздного скопления

В первой половине сентября жители России смогут наблюдать несколько интересных астрономических явлений.

Первым станет сближение Луны и Марса, которое произойдёт во второй половине ночи 7 сентября. Красная планета будет иметь яркость 1,2 звёздной величины, а объекты окажутся на востоке на высоте от 10 до 26 градусов. Поэтому для наблюдений потребуется открытый горизонт.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Утром 9 сентября Луна приблизится к Юпитеру. Газовый гигант будет находиться выше и правее тонкого лунного серпа. Ещё одно красивое соединение ожидается вечером 17 сентября — Луна пройдёт рядом с Антаресом, ярчайшей звездой Скорпиона, известной своим насыщенным красным цветом.

Но главным событием осени станет покрытие Луной Плеяд. Такое явление повторяется примерно раз в 18 лет. В ходе первого осеннего покрытия 2026 года Луна закроет три яркие звезды скопления — Электру, Тайгету и Майю. Даже после завершения покрытия соседство Луны и Плеяд обещает выглядеть особенно эффектно.