Осенью 2026 года на небе появятся две редкие кометы — но увидеть их смогут не все

В сентябре и октябре-ноябре любители астрономии получат шанс понаблюдать за двумя небесными гостями, одна из которых возвращается лишь раз в 21 год.

Этой осенью в ночном небе можно будет наблюдать две кометы — 220P/McNaught и 161P/Hartley-IRAS. Правда, невооружённым глазом они останутся недоступны: для наблюдений потребуются большие любительские телескопы.

Комета 220P/McNaught будет видна в течение сентября. За месяц её яркость снизится с 10 до 12 звёздной величины. Лучше всего искать её во второй половине ночи в районе границы созвездий Тельца и Кита.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

161P/Hartley-IRAS появится в октябре и останется доступной для наблюдений в ноябре. Её яркость составит около 10–11 звёздной величины. Астрономы ожидают характерный для короткопериодических комет вид — зелёную шарообразную кому и небольшой, слабо заметный хвост.

Особый интерес представляет период обращения 161P/Hartley-IRAS — около 21 года. В последний раз комета проходила внутренние области Солнечной системы в 2005 году. В октябре она будет перемещаться через Водолей, Малого Коня и Дельфина, а в ноябре — через Орла и Стрелу.