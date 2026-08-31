Первый смартфон почти без рамки и с новым уникальным дисплеем. Oppo Find X10 получит батарею на 8000 мА•ч и сразу две камеры на 200 Мп

Oppo готовит к сентябрю серию Find X10, причем компания, похоже, решила изменить привычную структуру флагманской линейки. По данным инсайдера Smart Pikachu, на старте нам предложат сразу три модели: Find X10E, Find X10 и Find X10 Pro Max. При этом топовый Find X10 Ultra, как ожидается, представят отдельно — в первой половине следующего года.

Особенно интересными выглядят характеристики стандартного Find X10. По данным Digital Chat Station, смартфон станет единственной моделью в своем сегменте с аккумулятором емкостью 8000 мА•ч. Кроме того, аппарат якобы получит сразу две 200-мегапиксельные камеры — основную и телефото. В состав системы также войдет мультиспектральный сенсор, а разрешение сверхширокоугольной камеры, предположительно, составит 50 Мп.

Find X9 Источник изображения: Oppo

Утечка также указывает на поддержку смартфоном широкого цветового охвата BT.2020 и повышенную эффективность излучения красного света.

Ранее сообщалось, что экран Find X10 получит новый люминесцентный материал N1, пиковую яркость до 2000 нит и охват 95% цветового пространства BT.2020. Также заявлено увеличение доли «полезного красного света» до 5,5%, что должно улучшить характеристики дисплея для глаз.