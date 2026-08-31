Банки начинают использовать ИИ, чтобы держать в банкоматах на 40% меньше наличных

Алгоритмы прогнозируют спрос с учётом зарплатных дней, праздников и местных событий, а анализ датчиков позволяет обнаруживать неисправности ещё до отказа банкомата

Американское деловое издание PYMNTS сообщило 28 августа, что банки начали использовать ИИ для прогнозирования спроса на наличные в отдельных банкоматах и для раннего обнаружения неисправностей. Алгоритмы анализируют историю снятия денег, дни зарплат, праздники и сезонные особенности региона, чтобы определить, сколько наличных нужно конкретному банкомату. Это позволяет не перегружать лишними деньгами и одновременно снижать риск, что наличность закончится раньше следующей инкассации.

По оценке Brink's — международной компании, специализирующейся на перевозке наличных и других ценных грузов, — одно только более точное прогнозирование может сократить общий объём наличности, необходимый для работы сети банкоматов, на 30–40%. Для банка избыток денег в банкоматах означает средства, которые приходится заранее размещать и защищать, а недостаток — пустые банкоматы, недовольство клиентов и дополнительные выезды для пополнения.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Для банков это превращает работу с банкоматами из простой логистической задачи в систему локального прогнозирования: ИИ одновременно определяет, сколько денег понадобится конкретному устройству, и следит, не приближается ли оно к техническому отказу. При этом качество результата напрямую зависит от точности истории операций, данных о событиях и показаний датчиков.

ИИ используют и для технического обслуживания. Система отслеживает изменения показаний датчиков внутри банкомата и может заранее обнаружить признаки неисправности, чтобы проблему устранили до отказа оборудования. Таким образом, обслуживание смещается от стадии ремонта уже сломанной техники к прогнозированию возможной поломки.

Ещё один подход описала Reply — международная IT-компания, оказывающая услуги по цифровой трансформации. Её система использует ИИ для анализа информации о местных мероприятиях: определяет место, тип события и количество участников, а затем связывает эти данные с ближайшими банкоматами. Такой сигнал добавляется к прогнозу спроса, поскольку крупное мероприятие может резко изменить объём снятия наличных в конкретном районе. Reply заявляет о возможном сокращении процентных расходов до 40%, но это собственная оценка компании, а не независимое отраслевое измерение.