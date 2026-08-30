Новый BMW X7 засняли на фото, он сохранил фирменные «ноздри» и мотор V8

Но пока это не серийная модель, а прототип

BMW вывела на испытания флагманский кроссовер X7 нового поколения. Прототип версии M Performance заметили на Нюрбургринге, причем четыре выхлопные трубы указывают на сохранение V8 в моторной гамме. По предварительным данным, преемник нынешнего X7 M60i может получить обозначение M70 и мощность около 600 л.с. или даже больше.

Сейчас X7 M60i оснащается 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом и 48-вольтовой гибридной системой, мощность — 530 л.с. В новом поколении BMW, как ожидается, сохранит восьмицилиндровый мотор, но заметно увеличит его отдачу.

Более доступные версии продолжат использовать рядные шестицилиндровые двигатели с «мягкой» гибридной надстройкой. Также впервые в истории X7 может появиться подключаемый гибрид. Точные характеристики силовых установок BMW пока не раскрывает.

Внешне новый X7 не ожидает столь радикальная трансформация, как некоторые модели семейства Neue Klasse. Автомобиль сохранит крупные фирменные «ноздри» и разделенную головную оптику. При этом отдельные элементы нового дизайнерского языка все же появятся — например, компактные дверные ручки нового типа и фонари, визуально вытянутые к центру двери багажника.

Куда серьезнее изменится интерьер. X7 должен перейти на Panoramic iDrive — новую информационно-развлекательную архитектуру BMW. Она проецирует основные данные на широкую область вдоль нижней части лобового стекла. Дополнят ее центральный сенсорный дисплей и отдельный проекционный экран.

Выше M70 в иерархии может расположиться новая Alpina XB7. После полного перехода Alpina под контроль BMW компания продолжит выпускать особо роскошные и мощные версии флагманских моделей.

Параллельно BMW разрабатывает первый полностью электрический iX7, прототипы которого также уже проходят дорожные испытания. Электрическая и бензиновая версии будут использовать развитие модульной архитектуры CLAR, а не две полностью независимые платформы.

Когда выйдет новый BMW X7, пока не сообщается.