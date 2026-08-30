Современный кроссовер Volkswagen за 170 тыс. юаней (2,15 млн рублей), который проезжает 660 км на одной зарядке. В Китае стартовали продажи Volkswagen ID. AURA T6

Совместное предприятие FAW-Volkswagen запустило в Китае предварительные продажи нового электрического кроссовера ID. AURA T6. Модель предложена в четырех комплектациях по цене от 136 до 170 тыс. юаней (1,75-2,15 млн рублей). Среди главных особенностей новинки — новая электронная архитектура CEA и развитый комплекс систем помощи водителю.

ID. AURA T6 —пятиместный SUV с габаритами 4811 х 1879 х 1648 мм. Колесная база составляет 2836 мм. В зависимости от комплектации устанавливаются 19- или 20-дюймовые колеса.

В оснащении — 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, медиасистема с экраном диагональю 15,6 дюйма и проекционный экран с дополненной реальностью и диагональю 25,8 дюйма.

Автомобиль поддерживает обновление программного обеспечения по воздуху, дистанционное управление, охранный режим и удаленный доступ. Для подключения смартфонов предусмотрены беспроводные Apple CarPlay, Huawei HiCar и CarLink. В старших комплектациях устанавливается аудиосистема с Dolby Atmos и 18 динамиками, а также переднее пассажирское кресло повышенной комфортности (и с массажем).

Отдельное внимание уделено электронным ассистентам. Комплекс, разработанный совместным предприятием Volkswagen Group и Horizon Robotics, способен вести автомобиль по заданному маршруту на автомагистралях и городских улицах. Система также умеет искать свободное парковочное место, перемещаться между этажами многоуровневых парковок и выполнять автоматическую парковку в ограниченном пространстве.

Силовая установка пока предлагается только одна — электромотор мощностью 231 л.с. Покупателям доступны две тяговые батареи. Базовая — с емкостью 59,9 кВт·ч обеспечивает запас хода до 540 км, а батарея емкостью 77,5 кВт·ч позволяет проехать о 660 км на одной зарядке. Эти показатели рассчитаны по китайскому циклу испытаний CLTC.