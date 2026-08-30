Раскрыты моторы совершенно нового Hyundai Tucson: и 1,6-литровый бензин, и 1,6-литровый гибрид

Ранее Hyundai показала совершенно новый Hyundai Tucson — модель пятого поколения, а сейчас появились подробности о силовых установках. Главным техническим новшеством Tucson станет гибридная силовая установка второго поколения мощностью 242 л.с.

Новая система TMED-II FF построена на базе 1,6-литрового турбомотора и не требует подключения к сети (то есть речь о самозарядном гибриде). В системе будет предусмотрена рекуперация при торможении, крутящий момент составит 380 Н·м, а в качестве трансмиссии выступит классический шестиступенчатый «автомат». Расход гибрида составит 5,74 л/100 км. Альтернатива самозарядному гибриду — классический турбированный ДВС. Мощность мотора составит 177 л.с., расход будет почти на 50% больше, чем у гибрида.

Hyundai Tucson пятого поколения дебютирует в Южной Корее в четвертом квартале 2026 года, а на глобальные рынки должен выйти в 2027 году. Гамма силовых установок может оказаться шире. На внешних рынках Hyundai может предложить подключаемую гибридную систему на базе 1,6-литрового мотора, а для некоторых рынков Hyundai, возможно, сохранит дизель.

С новым поколением Tucson не только существенно преобразился внешне, но и прибавил в размерах. Габариты составляют 4700 х 1905 х 1685 мм, колесная база — 2785 мм. По сравнению с предшественником кроссовер стал на 60 мм длиннее и на 40 мм шире, а расстояние между осями увеличилось на 30 мм.