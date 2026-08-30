NASA отправит на Марс три вертолета, они будут искать лед под поверхностью

NASA и американская AeroVironment приступили к разработке трех вертолетов Skyfall, которые планируется отправить на Марс в конце 2028 года. Новые аппараты станут развитием технологий Ingenuity. AeroVironment получила контракт Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) на совместное проектирование и производство всех трех аппаратов. Стоимость соглашения не раскрывается.

Skyfall будут немного крупнее Ingenuity и получат увеличенные роторы, необходимые для перевозки более тяжелого научного оборудования в крайне разреженной атмосфере Марса. Масса каждого аппарата составит около 2,5–2,7 кг против примерно 1,8 кг у Ingenuity.

Одним из главных научных инструментов станет георадар. Он получит гибкую антенну и сможет исследовать структуру грунта на глубине примерно от 12 до 60 см. Среди потенциальных задач — поиск и изучение залежей подповерхностного льда.

Кроме того, аппараты могут получить камеры высокого разрешения, дозиметры и датчики температуры. Увеличенная солнечная панель должна обеспечить энергией более мощную электронику и научное оборудование.

Еще одним важным отличием от Ingenuity станет система связи. Первый марсианский вертолет зависел от ровера Perseverance, который использовался как ретранслятор. Skyfall оснастят системой, позволяющей каждому аппарату напрямую связываться с космическими аппаратами на орбите Марса. Благодаря этому вертолеты смогут работать значительно более автономно.

Изменится и способ доставки. Ingenuity прибыл на Марс закрепленным под днищем Perseverance, после чего ровер выгрузил его на поверхность. Skyfall должны отправиться на Марс без подобного ровера, поэтому NASA предстоит разработать отдельный процесс доставки, развертывания и первоначальной проверки аппаратов.

Три вертолета планируется использовать совместно для исследования разных районов Марса. Такой подход позволит быстрее обследовать территорию, получать данные о рельефе и строении поверхности и изучать перспективные участки без необходимости перемещения тяжелого марсохода.

Миссию Skyfall планируется запустить в конце 2028 года на ракете с ядерной электрической двигательной установкой Space Reactor 1 Freedom. Проект должен продемонстрировать возможности небольшого флота автономных летательных аппаратов для научной разведки Марса и стать следующим этапом развития технологий, впервые испытанных Ingenuity.