Xiaomi 14 Pro получит вторую жизнь: официальный сервис установит увеличенный аккумулятор

Xiaomi расширит официальную программу модернизации аккумуляторов старых флагманских смартфонов. Следующей моделью станет Xiaomi 14 Pro, для которого подготовлена батарея емкостью 5140 мА·ч вместо оригинальной на 4880 мА·ч. Таким образом, номинальная емкость увеличится на 260 мА·ч, или примерно на 5%.

Xiaomi 14 Pro Источник изображения: Xiaomi

Речь идет не об обычной сервисной замене изношенного аккумулятора. Xiaomi разделяет стандартную замену, при которой устанавливается батарея первоначальной емкости, и Battery Upgrade — установку официального аккумулятора большей емкости.

Подобную модернизацию компания уже предлагает для отдельных представителей серии Xiaomi 13. Так, Xiaomi 13 можно перевести с 4500 на 4850 мА·ч, Xiaomi 13 Pro — с 4820 на 5361 мА·ч, а Xiaomi 13 Ultra — с 5000 на 5500 мА·ч. Прирост в зависимости от модели достигает примерно 8–11%.

Для Xiaomi 14 Pro новая батарея имеет типичную емкость 5140 мА·ч и номинальную 5000 мА·ч. Увеличение сравнительно небольшое, но одновременно с заменой старого изношенного элемента способно заметно улучшить реальную автономность смартфона и продлить срок его эксплуатации.

Еще в июне Xiaomi сообщала, что поддержка апгрейда аккумуляторов для Xiaomi 14 и 14 Pro должна появиться в четвертом квартале 2026 года. Сейчас информация с характеристиками новой батареи обнаружилась в коде HyperOS.