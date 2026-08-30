Студия CD Project Red показала 12 минут геймплея дополнения The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past

Разработчики из CD Projekt RED опубликовали 12-минутный ролик с геймплеем дополнения The Witcher 3: Wild Hunt — Songs of the Past. Напомним, оно выйдет когда-то в следующем году.

В новом дополнении Геральт по просьбе Лютика отправится в новый регион под названием Леттен. Разработчики пообещали показать самого Лютика с совершенно новой стороны, хотя основные черты его характера, конечно, сохранят.

Новое дополнение призвано провести сюжетный мостик между третьей частью и четвёртой, которая ожидается в 2028 году.

В самом же геймплейном видео можно видеть, к примеру, цепь, которой можно притягивать врагов. Кроме того, можно оценить графику, ведь дополнение выйдет уже фактически для The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered как раз с улученной графикой. Ремастер, напомним, станет доступен уже 29 сентября.

The Witcher 3: Wild Hunt является одной из самых продаваемых игр в мире. На текущий момент она находится на восьмом месте вместе с The Elder Scrolls V: Skyrim и продажами в 65 млн копий. Учитывая выход ремастера и нового дополнения можно ожидать заметный рост продаж в ближайшее время.