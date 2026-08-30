Самолёт «Байкал», призванный заменить «Кукурузники», проверили на сваливание, штопор и полёт на минимальной скорости

Легкий многоцелевой самолет «Байкал» с российским турбовинтовым двигателем ВК-800 прошел очередной этап летных испытаний. В ходе специальной программы машину проверили на сваливание и штопор, резкое изменение скорости, а также имитацию захода на посадку на предельно малой скорости. Об этом рассказал летчик-испытатель Александр Казанцев в программе телеканала «Звезда».

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Во время одного из испытаний на высоте около 700 метров «Байкал» выполнил так называемую «посадку на облако». Самолет имитировал обычный заход на посадку: снижал скорость до минимальной, а затем уходил на второй круг и снова разгонялся.

По словам Александра Казанцева, при заходе на посадку скорость «Байкала» может быть ниже скорости обычного автомобиля на трассе. Низкая минимальная скорость особенно важна для малой авиации, поскольку позволяет безопаснее использовать небольшие аэродромы и площадки.

Такие характеристики востребованы при десантировании, авиационных сельскохозяйственных работах и мониторинге лесных пожаров, когда самолету необходимо долго находиться в воздухе на относительно небольшой скорости.

Летчики также проверили поведение машины при потере подъемной силы и в штопоре. Эти режимы позволяют оценить устойчивость и управляемость самолета, а также его способность выходить из критических ситуаций.

Испытательный «Байкал» оснащен отечественным двигателем ВК-800, производство которого осваивает Уральский завод гражданской авиации.