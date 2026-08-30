«Автомат», батарея на 840 Вт·ч, беспроводная зарядка для смартфона и мощный мотор 100 Н·м: представлен электровелосипед Specialized Turbo Vado 3 6.0 IGH

Specialized представила городской электровелосипед Turbo Vado 3 6.0 IGH. Новинка получила встроенный радар Garmin, поддержку Apple Find My, сенсорный дисплей, автоматическую трансмиссию и беспроводную зарядку смартфона.

В руль встроен 2,2-дюймовый сенсорный экран, через который осуществляется управление основными функциями велосипеда. Рядом расположено крепление Quad Lock: совместимый смартфон можно закрепить на руле и одновременно заряжать без проводов.

Интегрированный радар Garmin предупреждает о транспорте, приближающемся сзади. Поддержка Apple Find My — дополнительная защита от кражи. Электровелосипед оснащен центральным двигателем Specialized 3.1 с крутящим моментом до 100 Н·м и аккумулятором емкостью 840 Вт·ч.

Одной из главных особенностей Turbo Vado 3 6.0 IGH стала трансмиссия Enviolo Automatic. Вместо привычного переключателя передач здесь используется планетарная втулка с бесступенчатым изменением передаточного отношения в диапазоне 380%. Передача тяги осуществляется через карбоновый ремень Gates, который практически не требует обслуживания и работает явно тише обычной цепи.

Turbo Vado 3 6.0 IGH по умолчанию оснащается передним и задним крыльями, а также двумя багажниками. Спереди установлена амортизационная вилка RockShox с ходом 90 мм, подседельный штырь тоже с амортизацией.

Богатое оснащение сказалось на массе: электровелосипед весит 32,45 кг. Стоимость Specialized Turbo Vado 3 6.0 IGH составляет 7900 евро.