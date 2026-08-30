Таких Hyundai ещё не было. Рассекречен брутальный рамный внедорожник Hyundai Boulder — будущий конкурент Toyota 4Runner и Jeep Wrangler

Что-то эта модель получит от Kia Tasman, но платформа у Boulder, скорее всего, будет своя

Hyundai готовится вывести на рынок полноценный рамный внедорожник Boulder — он станет прямым конкурентом Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner. И сейчас стало известно, как выглядит эта модель: изображение машины присутствует в патенте, зарегистрированном в Индии. Интересно, что изображенный внедорожник во многом повторяет ранее показанный концепт.

Концептуальный Boulder дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке и обозначил новое направление для Hyundai — отказ от исключительно кроссоверов в пользу настоящих рамных внедорожников. Компания уже подтвердила разработку новой рамной платформы, которая также ляжет в основу будущего среднеразмерного пикапа. И, очевидно, внедорожника.

Судя по патентным изображениям, серийная модель сохранит брутальную внешность прототипа. Среди характерных деталей — почти вертикальная передняя часть, компактные прямоугольные фары с вертикальными светодиодными секциями, массивная защита днища, буксировочные проушины и широкие квадратные колесные арки.

Концепт получил 37-дюймовые внедорожные шины, внешнее запасное колесо и необычное опускающееся стекло двери багажника. Пока неизвестно, какие из этих решений дойдут до серийного автомобиля.

В салоне ожидается стандартная компоновка с физическими кнопками для управления внедорожными режимами. Также предполагается появление мультимедийной системы Pleos Connect на базе Android Automotive с навигацией, магазином приложений, обновлениями «по воздуху» и голосовым ассистентом Gleo.

По предварительной информации, Boulder получит полный привод, переднюю и заднюю блокировки дифференциалов, понижающую передачу, независимую переднюю подвеску и неразрезной задний мост. Среди необычных функций — «танковый разворот».

Официально моторную гамму Hyundai пока не раскрыла. В числе вероятных вариантов называют гибридную систему мощностью около 330 л.с. на базе 2,5-литрового турбомотора, подключаемую гибридную систему мощностью около 400 л.с., полностью электрическую версию и даже 2,2-литровый турбодизель от Kia Tasman мощностью около 207 л.с. (на отдельных рынках).

Вопрос платформы остается открытым. Несмотря на возможную унификацию с рамным пикапом Tasman, часть информации указывает на разработку отдельной архитектуры, ориентированной прежде всего на североамериканский рынок. В качестве вероятной площадки для производства называется завод Hyundai в штате Джорджия.