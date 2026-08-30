Лунная ночь больше не должна убивать космические аппараты: City Labs готовит ядерный обогрев

В 2027 году компания испытает тритиевый нагреватель, который вместе с ядерной батареей должен сохранить тепло и питание оборудования

После успешного испытания первой ядерной батареи City Labs планирует уже в 2027 году отправить в космос тритиевый радиоизотопный обогреватель (RHU), который будет вырабатывать тепло для полезной нагрузки.

Первый аппарат BOHR, запущенный в июле на ракете SpaceX в рамках совместного запуска Transporter-17, испытал ещё одну разработку City Labs — бета-вольтаическую батарею на тритии, способную обеспечивать оборудование энергией независимо от солнечного света.

Вместе эти технологии предназначены прежде всего для лунных аппаратов. Ночь на Луне длится около 2 земных недель, и отсутствие солнечного света означает не только прекращение работы солнечных батарей, но и экстремальное охлаждение оборудования. Бета-вольтаическая батарея должна обеспечивать электричество, а RHU — тепло, позволяя полезной нагрузке продолжать работу в течение всей лунной ночи. Именно этот принцип уже используется на Марсе: ядерные энергетические установки позволяют марсоходам NASA Curiosity и Perseverance работать соответственно около 14 и 5 земных лет.

Фото: City Labs

Обе технологии рассчитаны на масштабирование. Отдельная батарея или нагреватель весит всего несколько граммов и выдаёт микроватты, однако их можно объединять, подбирая суммарную мощность и количество тепла под конкретную миссию. City Labs уже заявляет о росте спроса на ядерные батареи после запуска BOHR и готовит производство батарей и RHU в большем масштабе, обеспечив поставки тритиевого топлива из США и других стран.

По словам главы City Labs Питера Кабуи (Peter Cabauy), коммерческий интерес связан с растущим числом лунных миссий и планами NASA создать на Луне постоянное присутствие. Развитие коммерческих ядерных технологий для космоса стало проще и с точки зрения регулирования на фоне американской программы возвращения людей на Луну.