Крутящий момент больше, чем у Lada Vesta, огромная батарея 800 Вт·ч, подвеска и карбоновая рама. Представлен флагманский электровелосипед Steppenwolf Tycoon 11

При этом масса его невелика — меньше 22 кг

Немецкий производитель Steppenwolf расширил линейку электровелосипедов моделью Tycoon 11. Новый карбоновый двухподвес получил одну из самых мощных современных систем электропривода для велосипедов — DJI Avinox.

Мотор Avinox M2S расположен посередине, в режиме Boost он способен кратковременно развивать крутящий момент до 150 Н·м (для сравнения, крутящий момент вазовского 8-клапанного мотора объемом 1,6 литра и мощностью 106 л.с. составляет 148 Н·м). Высокая тяга рассчитана прежде всего на крутые подъемы и технически сложные участки трассы. Электродвигатель питается от аккумулятора емкостью 800 Вт·ч. Основные показатели выводятся на компактный дисплей DJI Avinox DP100.

Несмотря на большую батарею, мощный двигатель и двухподвесную конструкцию, масса Tycoon 11 не превышает 22 кг. Добиться сравнительно небольшого веса удалось в том числе благодаря использованию рамы из углеродного волокна вместо более традиционного алюминия.

Ход подвески Fox составляет внушительные 170 мм. Компоненты этого же производителя используются для заднего амортизатора и регулируемого по высоте подседельного штыря. Велосипед также получил внедорожные покрышки Maxxis Minion.

Steppenwolf Tycoon 11 является бескомпромиссной флагманской моделью, отсюда и цена — 10 000 евро.