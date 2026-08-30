Включил DLSS 5 и получил 4 к/с вместо 140 к/с. Технологию смогли запустить на видеокарта GeForce RTX 30, но это не имеет смысла

После того, как DLSS 5 заставили работать на видеокартах GeForce RTX 40, некоторые умельцы смогли активировать её и на RTX 30. Правда, это в целом не имеет смысла.

Производительность на этих адаптерах зачастую катастрофически низка. Если в случае RTX 50 и RTX 40 при активации DLSS производительность падает примерно вдвое, то у RTX 30 она оказывается примерно около нуля.

Правда, опробовать DLSS 5 решили многие владельцы далеко не самых топовых карт поколения Ampere, что нужно учитывать. Но однако же, к примеру, владелец ноутбука с RTX 3070 Laptop без DLSS 5 играл в Kingdom Come: Deliverance II примерно при 60 к/с, а включение новой технологии превратило их примерно в 1 к/с.

У владельца RTX 3080 при запуске бенчмарка производительность упала со 140 к/с до 4 к/с. Вполне вероятно, архитектурные особенности поколения Ampere просто не позволяют этим картам нормально работать с DLSS 5.