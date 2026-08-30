В США раскупили PlayStation 5 Pro после показа геймплея GTA VI

После показа первого геймплейного трейлера грядущей GTA VI в США почти полностью раскупили PlayStation 5 Pro. Именно старшую версию, которая чуть ли не вдвое дороже.

Приставка исчезла с полок ряда крупнейших розничных сетей, а неофициальные продавцы теперь просят за консоль до 1300 долларов при официальной цене в 900 долларов.

Вполне вероятно, повышенный спрос вызвал как раз показ GTA VI. При этом, напомним, во-первых, геймплей для показа записывали на обычной PS5, а во-вторых, на обеих версиях геймеры получат лишь 30 к/с. Есть слухи о 40 к/с на PS5 Pro, но они не подтверждены.