Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra оказался не таким крепким, как новенький Fold8. Блогер JerryRigEverything его всё-таки сломал

Блогер JerryRigEverything проверил на прочность не только Galaxy Z Fold8, но и более классический Fold8 Ultra. И этот аппарат стал первым раскладным смартфоном Samsung за долгое время (или вообще за всё), который не прошёл тест на прочность.

Собственно, если говорить именно о нём, блогер, как обычно, пытался раскрыть аппарат в противоположную нормальной сторону. Конструкция шарнира у большинства складных смартфонов такова, что сделать этого не выйдет. Не вышло и в этот раз, но нагрузки не выдержал экран.

Он просто перестал включаться. Справедливости ради, блогер сделал две попытки, и первую аппарат пережил. Связано ли повреждение с тем, что до этого смартфон испытывали песком, неизвестно, но вполне возможно.

Что касается остальных тестов, основной дисплей, как и всегда у подобных телефонов, прикрыт пластиковой плёнкой, так что его очень легко поцарапать.