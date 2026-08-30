Toyota готовит «почти автопилот» для серийных машин к 2028 году

Toyota рассчитывает представить в 2028 году систему помощи водителю уровня Level 2++ для легковых автомобилей. Система должна сократить необходимость вмешательства водителя во время движения. При этом Level 2++ не является официальной категорией стандарта SAE: по действующей классификации системы Level 2 остаются системами помощи водителю, и человек по-прежнему обязан следить за дорогой и быть готовым взять управление на себя.

Согласно отдельному сообщению GuruFocus, с 2030 года Toyota намерена распространить эту технологию на большее число моделей.

Одновременно компания разрабатывает системы Level 4, при которых автомобиль может самостоятельно выполнять поездку без участия человека в управлении в заранее определённых условиях. Однако конкретных сроков появления серийных автомобилей Level 4 в предоставленных данных нет.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Технические характеристики будущей системы Toyota пока не раскрыты. Компания не сообщила конфигурацию датчиков, вычислительную платформу, требования к картам, условия работы без рук или другие ограничения, при которых водитель сможет не вмешиваться в управление.

Ближайший заявленный этап для обычных автомобилей Toyota — именно более совершенная система помощи водителю Level 2++, а не переход к полностью беспилотному вождению. Её запуск намечен на 2028 год, а дальнейшее распространение на модельный ряд — с 2030 года.