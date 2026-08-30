Cloudflare дала ИИ-агентам кошельки, чтобы они могли сами платить за данные и сервисы

Cloudflare 4 августа запустила Cloudflare Wallets — систему, которая позволяет ИИ-агентам самостоятельно оплачивать API, данные и контент стейблкоинами. Владелец основного кошелька может создавать отдельные виртуальные кошельки для агентов, пополнять их и устанавливать ограничения: список разрешённых продавцов и максимальную сумму операции. Так, агенты получили возможность совершать платежи самостоятельно, но в заданных владельцем пределах.

Кошельки дополняют запущенный Cloudflare 1 июля сервис, позволяющий сайтам и API брать с ИИ-агентов плату за каждый запрос. По оценке компании, её инфраструктура затрагивает 1 из 5 работающих в мире сайтов. Для самих агентов это создаёт возможность не только получать доступ к платным сервисам, но и оплачивать их без участия человека.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

Платежи проходят через x402 — протокол, возникший при участии Coinbase и сейчас поддерживаемый Linux Foundation. Согласно данным Agent Economy, через него уже проведено более 160 млн транзакций на сумму $41,2 млн в 7 блокчейн-сетях, то есть в среднем около $0,26 за операцию. Низкая стоимость важна именно для таких платежей: агенту может понадобиться оплачивать множество отдельных запросов к данным или API, поэтому фиксированная комиссия традиционных платёжных систем может оказаться слишком высокой.

При этом полноценный запуск Cloudflare Wallets пока не завершён: в день запуска была доступна идентификация кошелька, а финансирование и полный набор платёжных функций должны появиться в последующие месяцы. На рынке уже конкурируют Google Cloud, Circle, Visa, Mastercard, Cloudflare и AWS, развивая инфраструктуру для платежей ИИ-агентов. По мнению Варуна Датты (Varun Datta), основателя и CEO Truth Ventures, ключевыми в этой системе в итоге могут стать не сами агенты, а инфраструктура их идентификации, ограничения полномочий и механика проведения микротранзакций.