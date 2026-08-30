Бамбук вместо стали и пластика: Китай тестирует в море 100-киловаттную морскую солнечную платформу из бамбука

В Китае приступили к морским испытаниям плавучей солнечной платформы Jilin-2 мощностью 100 кВт, несущая конструкция которой изготовлена из композитных материалов на основе бамбука. Экспериментальную установку развернули у побережья Яньтая в провинции Шаньдун.

Вместо традиционных стальных конструкций и поплавков из полиэтилена высокой плотности разработчики использовали специальные трубы из древесно-бамбукового композита. Они одновременно обеспечивают платформе плавучесть и выполняют роль силовых элементов.

Материал разработан Пекинским лесотехническим университетом специально для эксплуатации в море. Волокна бамбука и древесины проходят обработку, которая должна повысить их стойкость к высокой влажности, соленой воде, коррозионным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.

Теперь разработчикам предстоит выяснить, насколько такая конструкция долговечна в реальных условиях. Jilin-2 будут продолжительное время контролировать на предмет усталостных повреждений, воздействия морской среды и других механических нагрузок. Именно срок службы остается одним из главных вопросов при использовании биоматериалов в подобной инфраструктуре.

Электроэнергия, вырабатываемая 100-киловаттной установкой, будет использоваться в демонстрационном комплексе по производству водорода, аммиака и метанола.

Jilin-2 стала развитием первой экспериментальной системы Jilin-1, появившейся в 2023 году. Ее мощность составляла всего 10 кВт Проект совместно реализуют CIMC Offshore Engineering Research Institute, China Forestry Group и Пекинский лесотехнический университет.

Разработчики рассматривают бамбуковые композиты не только как замену стали и пластику для солнечных электростанций. Если материал подтвердит надежность при длительном контакте с морской водой, аналогичные конструкции могут применяться при создании морских энергетических платформ и других плавучих объектов.

Следующим шагом должен стать переход от 100-киловаттной установки к пилотной системе мегаваттного класса. Главная задача нынешнего эксперимента — доказать, что бамбуковые композиты способны выйти за пределы небольших прототипов и обеспечить необходимые прочность, плавучесть и долговечность промышленной морской инфраструктуры.