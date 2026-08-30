13 — счастливое число. Тяжелая ракета Falcon Heavy запустила новейший космический телескоп Nancy Grace Roman — сразу и с первой попытки

На этот раз обошлось без переносов

SpaceX успешно запустила космический телескоп NASA Nancy Grace Roman — одну из главных астрономических обсерваторий нового поколения. Ракета Falcon Heavy стартовала 30 августа в 14:26 по московскому времени с площадки LC-39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Что интересно, ракету запустили с первой попытки — не было никаких переносов. Это был 13-й пуск Falcon Heavy, и все они были успешными.

Скриншот видео SpaceX Источник изображения: SpaceX

После старта два боковых ускорителя Falcon Heavy отделились от центрального блока и выполнили маневры для возвращения на Землю. Оба успешно совершили посадку на площадках базы Космических сил США на мысе Канаверал. Центральный блок в этой миссии не возвращался.

Верхняя ступень Falcon Heavy вместе с телескопом успешно достигла первоначальной орбиты, после чего выполнила дополнительное включение двигателя для формирования необходимой траектории. SpaceX сообщила о штатном выведении. Отделение обсерватории было запланировано примерно через 31 минуту после старта.

Конечной точкой путешествия Roman станет окрестность второй точки Лагранжа системы Солнце — Земля (L2), расположенная примерно в 1,5 млн км от нашей планеты. В этом же районе работает космический телескоп James Webb.

Nancy Grace Roman предназначен для масштабных обзоров Вселенной, исследования природы темной энергии, поиска экзопланет и изучения эволюции звезд и галактик. Одним из главных преимуществ обсерватории станет чрезвычайно широкое поле зрения: за один сеанс Roman способен охватить участок неба примерно в 100 раз больше, чем Hubble.

По оценке NASA, новый телескоп сможет проводить крупные обзоры неба более чем в 1000 раз быстрее Hubble. В рамках основной научной программы планируется собрать данные более чем о 2 млрд галактик. Всего за месяц наблюдений Млечного Пути Roman потенциально сможет зарегистрировать до 20 млрд звезд, создав крупнейший каталог астрономических объектов.

Телескоп назван в честь Нэнси Грейс Роман — первого главного астронома NASA, сыгравшей важную роль в становлении космической астрономии и получившей прозвище «мать Hubble».

Основная миссия Nancy Grace Roman рассчитана на пять лет после начала научной работы. NASA рассчитывает, что при исправном состоянии обсерватории ее эксплуатацию удастся продлить еще примерно на пять лет.