Почти каждая 3-я вакансия в кибербезопасности в странах G7 уже требует навыков ИИ

В странах G7 навыки искусственного интеллекта за последние полгода стали требованием почти в 3 из 10 вакансий в сфере кибербезопасности. Согласно отчёту Cisco-led AI Workforce Consortium, с октября 2025 года по март 2026 года они упоминались в 28,5% объявлений против 14,2% за аналогичный период годом ранее. В марте показатель достиг 29,7%.

Работодатели всё чаще указывают сразу 5 групп навыков: Python, разработку промптов и контекста для ИИ-моделей, оркестрацию агентов [управление взаимодействием нескольких ИИ-систем] и MLOps [практики разработки, обучения и эксплуатации моделей машинного обучения].

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

По данным отчёта, ИИ меняет и содержание самой работы специалистов по безопасности. В частности, агентные системы могут брать на себя массовые операции в центрах мониторинга безопасности: первичную сортировку предупреждений, сопоставление данных о киберугрозах и выполнение стандартных сценариев реагирования. Человеку остаются проверка результатов, техническая оценка и ответственность за решения.

Общий спрос на специалистов по кибербезопасности за тот же период вырос на 9,5% год к году. При этом количество вакансий с требованиями к специалистам старшего уровня увеличилось на 65%, а вакансий для начинающих специалистов — только на 5,9%. В опросе 8 000 руководителей подразделений безопасности Cisco также назвала наиболее дефицитными для начинающих специалистов практический опыт работы с ИИ-агентами, глубокие технические знания в кибербезопасности и профессиональные навыки взаимодействия с людьми.