После поломки 4 спутников NorthStar разместит 11 сенсоров для слежения за космосом на аппаратах Kepler

Канадская компания планирует вывести их на орбиту в 2028 году, чтобы увеличить покрытие околоземного пространства

NorthStar Earth & Space договорилась с канадской Kepler Communications разместить 11 оптических сенсоров для наблюдения за объектами в космосе на спутниках связи Kepler. Аппараты планируют запустить в 2028 году двумя партиями на спутниках следующего поколения. Компания рассчитывает значительно расширить наблюдение за объектами на околоземных орбитах и быстрее замечать изменения их состояния.

Это станет продолжением проекта после неудачи с первой группировкой NorthStar. В январе 2024 года Rocket Lab вывела 4 спутника размерности 16U, заказанные у производителя Spire Global. Установленные на них сенсоры должны были обнаруживать объекты размером от 5 см на низкой околоземной орбите и от 40 см на геостационарной. Все 4 аппарата прекратили работу раньше запланированного срока, после чего NorthStar продолжила предоставлять космические сервисы с помощью выделенных сенсоров на спутниках неназванных партнёров.

Источник изображения: сгенерировано Nano Banana

После запуска 11 новых сенсоров компания рассчитывает добиться полного покрытия неба до 98% и сократить интервалы между наблюдениями объектов до 20–30 минут.

Kepler уже начала коммерческую работу своей первой группировки из 10 спутников связи, предназначенных для оптической передачи данных с орбиты, — 4 из них несут тепловизоры немецкой OroraTech для ускорения передачи данных об обнаружении лесных пожаров.

На этом фоне NorthStar продолжает подготовку к выходу на биржу через слияние с Viking Acquisition Corp. I — SPAC (специализированной компанией для объединения с частным бизнесом и вывода его на биржу). Сделка предусматривает оценку NorthStar в $300 млн до привлечения новых средств и до $30 млн частных инвестиций. С момента основания в 2015 году компания заявляет о привлечении около $100 млн, включая средства правительств Квебека и Люксембурга. В 2026 году NorthStar рассчитывает получить более $30 млн выручки.