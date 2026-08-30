JPMorgan: рынок проверяет, сколько готов платить за долги ИИ-компаний

Рынок корпоративных облигаций всё активнее сталкивается с долгом компаний, лидирующих в сфере искусственного интеллекта, и цена таких размещений становится проверкой спроса. Об этом 27 августа заявил Маттиас Решке (Matthias Reschke), руководитель направления финансирования европейских компаний инвестиционного уровня в JPMorgan, в эфире Bloomberg TV. По его словам, банк не сомневается, что новые выпуски удастся разместить, вопрос заключается в том, какую цену придётся за это заплатить.

Для инвестора «цена» облигации в данном случае означает прежде всего предлагаемую доходность. Если компания вынуждена предложить премию к доходности сопоставимых облигаций или базового ориентира, чтобы привлечь покупателей, то это показывает, насколько дорого ей обходится заёмное финансирование. Поэтому условия новых размещений позволяют в реальном времени оценивать готовность рынка принимать очередные крупные выпуски долга.

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Решке не назвал конкретные компании, объёмы выпусков, сроки погашения или достигнутые уровни доходности. Из доступных данных также нельзя сделать вывод о конкретных проектах в области дата-центров, вычислительной инфраструктуры или энергоснабжения. Речь идёт именно о рыночной реакции на растущий объём заимствований со стороны компаний, связанных с развитием ИИ.

При этом масштабное развитие ИИ требует значительного капитала, а способность рынка поглощать новые выпуски будет зависеть от их объёмов, процентных ставок, кредитного качества заёмщиков и спроса инвесторов. Какие именно последствия нынешний рост «ИИ-долга» может иметь для отдельных компаний и инфраструктурных проектов, из имеющихся данных пока не следует.