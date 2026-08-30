73 Вт на килограмм: в США запустили производство солнечной пленки толщиной меньше миллиметра

Американская SolarWindow Technologies начала коммерческое производство сверхтонких гибких солнечных модулей ElectroFlex, предназначенных для интеграции непосредственно в транспорт, авиационную технику, здания и промышленное оборудование. Толщина материала составляет всего 0,85 мм, эффективность используемых солнечных элементов достигает 24,4%.

В основе ElectroFlex лежат кремниевые элементы с обратным расположением контактов IBC. Заявленное соотношение мощности к массе составляет около 73 Вт/кг. Первые образцы уже предложены крупным американским OEM-производителям, в ближайшие кварталы поставки должны начаться избранным промышленным партнерам в Северной Америке и Азии.

Конструкция состоит из пяти слоев. Сверху расположено защитное покрытие толщиной 0,1 мм, под ним — 0,16-миллиметровый слой фотоэлементов. Далее следуют медная проводящая основа толщиной 0,04 мм, 0,3-миллиметровый композитный несущий слой и задняя подложка толщиной 0,25 мм.

Ключевое преимущество ElectroFlex перед обычными солнечными панелями заключается не столько в фотоэлементах, сколько в конструкции. Модулю не нужны тяжелое закаленное стекло, алюминиевая рамка и специальные крепления. Гибкий модуль можно клеить непосредственно на плоские и изогнутые поверхности.

Благодаря этому SolarWindow рассматривает в качестве потенциальных носителей фюзеляжи самолетов, крылья беспилотников, железнодорожные вагоны, кузова грузовиков, специальную технику и легкие архитектурные конструкции. Особенно технология может быть полезна там, где традиционные солнечные панели невозможно установить из-за ограничений по массе или сложной геометрии поверхности.

На транспорте такие покрытия не обязательно должны обеспечивать всю необходимую для движения энергию. Вырабатываемое электричество можно направлять на питание бортовой электроники и вспомогательных систем либо использовать для подзарядки аккумуляторов, уменьшая нагрузку на основной источник энергии.

SolarWindow намерена поставлять ElectroFlex не только как отдельный солнечный материал, но и как комплексную систему. Под конкретные проекты компания будет разрабатывать проводку, балансировку мощности и другое необходимое электрооборудование.