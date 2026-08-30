Meta* рассматривала сокращение команд на 60% ради перехода на ИИ, но отказалась от второго раунда увольнений

В январе Meta* запустила внутренний проект OT (Organization Transformation), в рамках которого рассматривала сценарии сокращения численности некоторых команд на 60% и проведения двух раундов увольнений. По данным Reuters, в отдельных сценариях численность всей компании могла сократиться на 25% или больше. Идея заключалась в том, чтобы значительную часть ежедневной работы тысяч сотрудников передать ИИ-агентам, оставив небольшие команды людей для контроля.

Первый раунд сокращений прошёл в мае, второй Марк Цукерберг впоследствии отменил.

При этом Meta* подчёркивает, что Project OT был именно сценарием планирования: компания изучала возможные сокращения, перевод сотрудников на другие должности и закрытие незанятых вакансий, но не собиралась реализовывать каждый из рассмотренных вариантов. В результате тысячи сотрудников действительно перевели на приоритетные направления в нескольких недавно созданных командах. Reuters изучило десятки внутренних документов, публикаций и записей и поговорило более чем с 20 людьми, знакомыми с работой компании.

Источник изображения: Изображение сгенерировано Nano Banana

Одним из препятствий стала неочевидная связь между объёмом работы ИИ и результатом для пользователей. Согласно внутренним данным, приведённым техническим директором Meta* Эндрю Босвортом в июне, количество изменений кода во внутренних программных платформах выросло на 220% год к году. При этом число изменений, которые привели к появлению новых или улучшенных функций для пользователей этих платформ, увеличилось только на 36%. В других внутренних публикациях также говорилось, что действия ИИ-агентов привели к росту крупных технических и связанных с безопасностью инцидентов на 40%, а время сотрудников на устранение этих проблем выросло до 70%. Meta* не стала комментировать эти данные.

Проект был частью более широкого курса на превращение компании в "AI native" — среду, где ИИ-инструменты и агенты взаимодействуют между собой, рабочие процессы автоматизированы, а новые продукты создаются прежде всего с расчётом на ИИ.

В июле Цукерберг, по данным Reuters, признал на внутренней встрече, что развитие агентных систем за предыдущие 4 месяца ускорялось не так, как компания ожидала. При этом Meta* продолжает развивать ИИ-агентов и с июня начала продавать такие системы сторонним клиентам.