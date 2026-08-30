Anthropic научила модель управлять микроскопами, лазерами и роботами через единый стандарт

Anthropic представила исследовательскую версию Model Hardware Standard (MHS) — набора стандартных драйверов, который позволяет разным физическим устройствам работать с ИИ через общий интерфейс. Сейчас для объединения микроскопов, камер, лазеров и другого оборудования в одном эксперименте часто требуется отдельная программная интеграция. MHS должен заменить такие «переводчики» единым форматом обмена данными и управления.

Anthropic утверждает, что в первых тестах MHS сокращал время интеграции оборудования, а настройка экспериментальной системы в некоторых случаях может занять часы или минуты вместо недель или месяцев.

Источник изображения: Anthropic

Главное отличие появляется при подключении MHS к ИИ-модели через Model Context Protocol. Учёный может управлять оборудованием обычными командами, а модель — самостоятельно выстраивать последовательность действий, менять параметры по ходу эксперимента и реагировать на результаты. Например, Claude может настроить лазер, получить данные с камеры, оценить результат и повторить процедуру для автоматической калибровки. В другом сценарии модель управляет микроскопом: анализирует изображение, определяет участок для дополнительного наблюдения и перемещает прибор к нему.

Anthropic показала и более сложный пример с роботом-манипулятором: Claude определил, как поднять алюминиевую банку, хотя не был специально обучен этой последовательности действий. Вместо того чтобы каждый раз заново «рассуждать» над всей процедурой, модель может записывать последовательность операций в API-скрипт и корректировать её по мере изменения условий.

Чтобы модель могли работать с незнакомым оборудованием, MHS предусматривает систему тегов с описанием физических ограничений устройства: например, веса и диапазона движений роботизированной руки, доступных параметров, способов измерения и заданных пределов безопасности. Эти сведения можно передать модели через справочный файл, чтобы она понимала возможности конкретного прибора без обучения на нём.

Сейчас стандарт тестируют научные лаборатории и производители оборудования, включая AWS Strands Robots, Hugging Face LeRobot, Raspberry Pi, Automata и Universal Robots. Anthropic планирует после этапа тестирования сделать MHS открытым стандартом, который не будет привязан к конкретной ИИ-модели.