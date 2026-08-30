Kia Niro 2027 оценили в 30 тыс. долларов: это гибрид с расходом всего 4,7 л/100 км

Kia объявила цены на обновленный Niro 2027 модельного года для американского рынка. После рестайлинга компактный кроссовер будет доступен только с гибридной силовой установкой, при этом цена базовой версии выросла сразу на $2500 — до $29 890.

Niro получил более современную внешность, новые варианты оформления и переработанный салон. Уже в базовой комплектации LX есть цифровая приборная панель, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль и набор электронных ассистентов.

Для Niro 2027 года Kia добавила новую версию S за $30 590. Доплата в $700 относительно LX дает подогрев передних сидений, комбинированную отделку тканью и искусственной кожей, электрорегулировку водительского кресла, датчик дождя, атмосферную подсветку и отдельные дефлекторы вентиляции для задних пассажиров.

Версия EX стоит от $31 390, цена более дорогого SX начинается с $35 440. В его оснащение входят светодиодные фары и противотуманные фонари, люк, электропривод багажника, улучшенная шумоизоляция, вентиляция передних сидений, подогрев рулевого колеса, цифровой ключ и аудиосистема Harman Kardon.

Топовый Niro SX Touring стоит $38 990. В оснащении — 18-дюймовые колеса, расширенный набор электронных ассистентов (в том числе система кругового обзора и система контроля слепых зон) и Highway Driving Assist 2.

Силовая установка у всех версий одна. В ее основе — 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, работающий в составе гибридной системы. Совокупная мощность —141 л.с., крутящий момент — 265 Н·м. Привод передний, крутящий момент на колеса передается через шестиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями.

До 100 км/ч Niro разгоняется за 10,7 секунды, максимальная скорость составляет 175 км/ч. При этом гибрид довольно экономичен: заявленный средний расход составляет около 4,7 л/100 км. А полностью электрического Niro в модельном ряду 2027 года больше нет.