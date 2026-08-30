Geely показала новый Monjaro: 290 или 313 л.с. — и лидар на крыше

Колесная база Monjaro L Plus больше, чем у Land Cruiser 300

Geely опубликовала первый тизерный видеоролик нового Geely Monjaro L Plus (в Китае модель называется Xingyue L Plus). Одной из ключевых особенностей модели станет лидар, что указывает на продвинутую систему помощи водителю. Полноценная премьера ожидается в ближайшее время.

Скриншот видео Geely Источник изображения: Geely

Monjaro L Plus — это растянутая версия хорошо известного кроссовера. Автомобиль получит рейлинги и традиционные дверные ручки. Габариты машины составляют 4955 х 1960 х 1769 мм, колесная база — 2900 мм. Несмотря на крупные габариты (примерно как у Toyota Highlander), салон рассчитан на пять человек.

Скриншот видео Geely Источник изображения: Geely

Интересно, что у Monjaro L Plus будет и обычный бензиновый мотор, и чисто гибридная система. Гибридная — самозарядная. В ее основе — 2,0-литровый бензиновый двигатель BHE20-EFZ мощностью 218 л.с. Мощность всей системы — 313 л.с. Альтернатива — 2,0-литровый турбированный бензиновый BHE20-PFZ мотор мощностью 290 л.с.

Скриншот видео Geely Источник изображения: Geely

Дата полноценной премьеры Geely Monjaro L Plus, цены и сроки начала продаж пока не объявлены.